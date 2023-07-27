تجمّد في مكانه.. فيديو محرج لزعيم الجمهوريين بـ"الشيوخ" في مؤتمر صحفي

اقترب ميتش ماكونيل (81 عامًا) من الميكروفون وبدأ جملته في سياق الحديث عن قانون تفويض الدفاع الوطني، قبل أن يتجمد لمدة 20 ثانية تقريبًا، محدقا إلى الأمام دون أن يرمش.