واقعة غريبة بالسيارة ثم الطائرة.. كويتي معه مخدرات يُفلت من التوقيف مرتين خلال 24 ساعة

شهدت الكويت واقعةً غريبة، بعد هروب متهم بجلب مخدر الحشيش إلى البلاد، من قبضة الأمن مرتين خلال 24 ساعة فقط؛ مما تسبب في ضجة في الأوساط الكويتية.
ما التفاصيل؟
وحسب موقع "الحرة"، تحدثت صحيفة "الأنباء الكويتية" عن واقعة غريبة حدثت مطلع مارس، وتمثلت في جلب مواطن كويتي 17 كيلو من مادة الحشيش، ومن ثم الهرب من أحد المنافذ البرية بالبلاد؛ مستغلًا عدم توقيفه من قِبَل البوابة الأمنية.
وقال "مصدر أمني" للصحيفة: إن المواطن الكويتي قدِم إلى البلاد برًّا بسيارته، قادمًا من الخارج؛ حيث طلب رجال الجمارك منه إنزال كل حقائبه.
وبعد تفتيش سيارته والتأكد من خلوها من "المخدرات"، شرع رجال الجمارك في تفتيش حقائب المواطن الكويتي؛ لكنه بادرهم و"هرب بالسيارة" عبر بوابة المنفذ البري الخاضعة للإشراف الأمني، حسب المصدر.
وبعد تفتيش الحقائب تم العثور على 17 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش بداخلها؛ لكن المتهم كان قد "هرب بالفعل".
والأحد، كشف مصدر أمني لـ"الأنباء"، عن هروب المتهم مرة أخرى؛ لكن هذه المرة "خارج الكويت" عبر منفذ جوي.
وحسب المصدر فإن المتهم قد استطاع الهروب خارج البلاد مساء الأول من مارس؛ وذلك بعد ساعات قليلة من هروبه الأول من قبضة رجال الأمن في المنفذ البري.
وأثارت تلك الواقعة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء بين الغضب من الحادثة الغريبة، وبين انتقاد تعامل الجهات الأمنية مع "الهارب".
وحسب "الحرة"، لم تصدر الجهات الأمنية الكويتية تعليقًا على الواقعة، أو تكشف عن ملابساتها حتى الآن.