واقعة غريبة بالسيارة ثم الطائرة.. كويتي معه مخدرات يُفلت من التوقيف مرتين خلال 24 ساعة

ما التفاصيل؟

وحسب موقع "الحرة"، تحدثت صحيفة "الأنباء الكويتية" عن واقعة غريبة حدثت مطلع مارس، وتمثلت في جلب مواطن كويتي 17 كيلو من مادة الحشيش، ومن ثم الهرب من أحد المنافذ البرية بالبلاد؛ مستغلًا عدم توقيفه من قِبَل البوابة الأمنية.