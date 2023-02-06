من تركيا للعراق مرورًا بدمشق.. زلازل جديدة تُسجل وأعداد الضحايا تواصل الارتفاع

وجرى استشعار هزات أرضية في عدد من الدول المجاورة لتركيا، صباح يوم الاثنين، مثل لبنان والأردن ومصر، في حين تأثرت سوريا بشدة، وسقط فيها مئات القتلى، حسب تقديرات أولية.