من تركيا للعراق مرورًا بدمشق.. زلازل جديدة تُسجل وأعداد الضحايا تواصل الارتفاع

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إنها سجلت زلزالًا ثانيًا مركزه كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد بقوة 7.6 درجة اليوم الاثنين، فيما وصل عدد ضحايا الكارثة في البلاد إلى أكثر من 912 على الأقل.
وأضافت السلطات التركية أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات، وكان مركزه منطقة البستان في إقليم كهرمان مرعش.
وجرى استشعار هزات أرضية في عدد من الدول المجاورة لتركيا، صباح يوم الاثنين، مثل لبنان والأردن ومصر، في حين تأثرت سوريا بشدة، وسقط فيها مئات القتلى، حسب تقديرات أولية.
وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالًا قويًا بشدة 7.5 ضرب تركيا يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يتزايد عدد الضحايا؛ نظرًا لاستمرار جهود البحث عن الضحايا والناجين.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 67 كيلومترًا إلى الشمال والشمال الشرقي من كهرمان مرعش في تركيا على عمق كيلومترين.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إصابة 5385 شخصًا في الزلزال الأشد الذي يضرب تركيا منذ عقود.
وفي سوريا ذكرت وسائل إعلام رسمية أن زلزالًا ضرب العاصمة دمشق وعددًا من المحافظات السورية، يوم الاثنين.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن حصيلة ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وسوريا المجاورة تخطى 1300 شخص.
كما قالت شبكة الإعلام العراقي، يوم الاثنين، إن سكانًا في الموصل ودهوك وأربيل شعروا بهزة أرضية خفيفة.
وشهدت المناطق الشمالية والغربية في العراق، الإثنين، وخاصة في محافظة نينوى ومحافظات إقليم كردستان العراق، أربيل ودهوك والسليمانية، سلسلة هزات ارتدادية بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وامتدت توابعه لتطال العديد من الدول العربية مثل العراق ولبنان والأردن.
وأعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية عن تأثر العاصمة بغداد، بموجات الزلزال الثاني الذي ضرب تركيا.
وقال المتحدث باسم الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية إن "زلزالًا ثانيًا بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق في تركيا".
وأضاف أن "بغداد وأربيل ودهوك ونينوى ومحافظات أخرى تأثرت بالهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال".
وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية قوية فجر الإثنين، قرب الحدود العراقية- التركية.