عمره نحو 300 سنة.. غضبٌ واستنكارٌ بالعراق بعد هدم جامع السراجي الأثري

وجاء رد الوقف السني ببيان رسمي أخلى فيه مسؤوليته عمّا جرى، وجاء في البيان "رئيس الديوان يجري اتصالاته المكثّفة مع المسؤولين حول الموضوع لأهميته القصوى، وبياناً للحق وإنصاف الحقيقة، نقول إن جامع السراجي ومنارته تمّت مناقشة موضوعهما في أكثر من اجتماعٍ لمجلس الأوقاف الأعلى، ومنذ نحو سنة تقريباً وربما يزيد، وذلك بعد أن تقدّمت الجهات المسؤولة في البصرة بأكثر من طلبٍ تؤكّد أن هذه المنارة موضوعة في عرض الشارع، وأنها تعيق حركة الناس والمرور تماماً".