هل نحتاج لتسخين السيارة في الشتاء؟!.. اتحاد السيارات الأمريكي يجيب

ووفقًا لخبراء صناعة السيارات الأمريكية، يكون تسخين السيارة لفترة أطول ضروريًّا فقط في الأيام شديدة البرودة للغاية، وهذا ينطبق على السيارات المصنعة قبل منتصف السبعينيات فقط، أما السيارات المصنعة بعد ذلك؛ فإن 30 ثانية تكون وقتًا كافية للانطلاق.