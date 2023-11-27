هل نحتاج لتسخين السيارة في الشتاء؟!.. اتحاد السيارات الأمريكي يجيب

أوصى اتحاد نوادي السيارات الأمريكي (AAA) بأن 30 ثانية من تشغيل السيارة يُعَد وقتًا كافيًا لجعل محرك السيارة جاهزًا للقيادة في فصل الشتاء، دون خطورة أو الحاجة لتسخينها لفترة أطول.
ووفقًا لخبراء صناعة السيارات الأمريكية، يكون تسخين السيارة لفترة أطول ضروريًّا فقط في الأيام شديدة البرودة للغاية، وهذا ينطبق على السيارات المصنعة قبل منتصف السبعينيات فقط، أما السيارات المصنعة بعد ذلك؛ فإن 30 ثانية تكون وقتًا كافية للانطلاق.
وأشار خبراء في اتحاد نوادي السيارات الأمريكي (AAA) إلى أن السيارات المصنعة في الثمانينيات والتسعينيات استبدلت أنظمة الوقود القديمة بأنظمة إلكترونية حديثة؛ مما أزال الحاجة لتسخين السيارة لعدة دقائق في الشتاء، واختصر ذلك الوقت إلى عدة ثوان.
وأضاف الخبراء أن الزيوت المستخدمة في المحركات الحديثة تتعامل بشكل أفضل مع درجات الحرارة الباردة؛ لكنهم حذّروا من الانطلاق السريع في البداية وشددوا على أهمية التدرج في السرعة.