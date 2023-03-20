اختراق علمي.. فئران "بلا أم" للمرة الأولى في العالم

واستطاع الباحثون خلايا جذعية من ذيل فأر، ثم تم تحويلها إلى ما يعرف في الوسط الطبي بـ"خلايا جذعية مستحثة وافية القدرة"، وهي خلايا تستطيع أن تتطور لتصبح أشكالاً مختلفة من الخلايا والأنسجة.