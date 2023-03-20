اختراق علمي.. فئران "بلا أم" للمرة الأولى في العالم

نجح علماء يابانيون في تحقيق اختراق غير مسبوق، من خلال إنتاج فئران اعتمادًا على خلايا مأخوذة من فأرين ذكرين، فيما يعدّ عملية التكاثر الأولى من نوعها في العالم.
وكشفت نتائج دراسة منشورة في صحيفة "نيتشر" المتخصصة بالشؤون العلمية، أن العلماء تمكنوا من تحويل الخلايا الجذعية لفأر ذكر إلى خلايا أنثى داخل المختبر.
واستطاع الباحثون خلايا جذعية من ذيل فأر، ثم تم تحويلها إلى ما يعرف في الوسط الطبي بـ"خلايا جذعية مستحثة وافية القدرة"، وهي خلايا تستطيع أن تتطور لتصبح أشكالاً مختلفة من الخلايا والأنسجة.
وبعد ذلك، أخضع العلماء تلك الخلايا لعملية نمو وعلاج من خلال استخدام أدوية خاصة، من أجل إنتاج بويضات.
وخصّب العلماء البويضات عبر سائل منوي من أحد الفأرين، ثم زرعوها في رحم فأرة كانت بمثابة وسيط فقط، أو "رحم مستأجر" في عملية الإنجاب.
ولا تعتبر تلك الفأرة أمًّا بشكل كامل للفئران الوليدة عبر هذه التقنية، نظرًا لأن عملية الإنجاب لم تتم بالاعتماد على بويضاتها، كما أن الأجنة لديها أبوان في هذه الحالة.
ونمت تلك الفئران بشكل طبيعي، وهو ما يمثّل اختراقًا علميًا أذهل الوسط العلمي، حيث أظهرت الصور الفأرين الأبوين وهما يقفان إلى جانب الفئران الصغيرة.