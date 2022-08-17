ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في السودان إلى 77 شخصًا

وفي التفاصيل، أوضح المجلس القومي للدفاع المدني في السودان أن حصيلة الوفيات من جراء الفيضانات التي ارتفعت من 75 إلى 77، بعد تسجيل حالة وفاة في شرق دارفور غربي البلاد، وأخرى في شمال كردفان، وسط السودان.