الإمارات.. تمكين الوافدين من الاستفادة من سجلاتهم الائتمانية بالبلد الأم للحصول على تسهيلات مالية

من جانبه أكد ميشا إيسيبوف، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "نوفا كريدت" أن "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" ستتمكن -عبر هذا التعاون- من تقديم أفضل دعم ممكن لآلاف الوافدين الجدد إلى دولة الإمارات كل عام، وضمان استفادتهم مباشرة من الخدمات المالية التي يحتاجون إليها لإطلاق أعمالهم وتحقيق النمو في موطنهم الجديد.