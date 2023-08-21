سقطت المرأة فاقدة الوعي.. شاهد كيف ارتكب هذا الرجل "فعلته المشينة"
كشف فيديو مروع عن لحظة صادمة، سرق فيها لص محفظة نقود من امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا، كانت مستلقية على الأرض فاقدة الوعي خارج حافلة بمدينة لوس انجلوس؛ إثر اعتداء زميل اللص عليها بالضرب.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث الساعة 2:40 بعد ظهر الثامن من أغسطس الجاري في حي آدامز نورماندي جنوبي لوس أنجلوس، عندما قام رجل بالاعتداء بالضرب على المرأة المسنة، لتسقط على باب الحافلة فاقدة الوعي.
وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبةٍ، حافلةً متوقفة، والمرأة المسنة راقدة على الأرض بلا حراك؛ بينما يقف حول الضحية عدة أشخاص ولا يفعلون شيئًا.
وفي لحظة صادمة، يميل اللص الثاني على المرأة الفاقدة الوعي، ويمد يده ويسحب حافظة نقودها، ويغادر المكان مسرعًا.
وقد حاول عدة أشخاص التدخل؛ لكنهم لم يتمكنوا من منع الرجل من الهرب بعد فعلته المشينة.
ونقلت الصحيفة عن شرطة لوس أنجلوس، أنه عند وصول ضباط دورية الشرطة إلى مكان الحادث، اكتشفوا إصابة المرأة بجروح بالغة جراء الاعتداء عليها.
وحسب الصحيفة، فقد تمكنت الشرطة من اعتقال أحد اللصين بعد فترة وجيزة، وهو الرجل الذي اعتدى على المرأة في البداية.
وقد تم إرسال المرأة إلى مستشفى قريب في حالة حرجة، وعندما استيقظت في النهاية لم تتذكر ما حدث لها أو الاعتداء عليها بسبب إصابة في الرأس.
وقالت شرطة لوس أنجلوس: إن الرجل الذي سرق الضحية لا يزال طليقًا، وطالبت كل مَن يتعرف عليه عبر الفيديو، بأن يدلي بإفادته إلى الشرطة.