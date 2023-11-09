بسبب رد فعل تحسسي.. لدغة عنكبوت مميتة تنهي حياة مطرب برازيلي

ونقلت الصحيفة عن زوجته جولياني ليسبوا سيلفا: "إن مورايس أصيب بلدغة عنكبوت في وجهه، يوم 31 نوفمبر الماضي، وبدأت الأعراض بظهور بقع داكنة على وجه المغني، حيث إنه كان يعاني من رد فعل تحسسي، ما تسبب في نقله إلى المستشفى، مع تعرض ابنة زوجته التي تبلغ من العمر 18 عامًا لنفس المشكلة".