14 قتيلًا و60 جريحًا في حادث تصادم في باكستان

وأفادت شركة مدينة كالار كاهارا، بوفاة 14 شخصًا جراء الحادث، بينهم سائق الحافلة، مشيرة إلى أن الحادث وقع في جزء خطير من الطريق السريع الذي يمرّ عبر منطقة جبلية.