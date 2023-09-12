كارثة إنسانية.. عدد المفقودين في ليبيا جرّاء إعصار دانيال تجاوز الـ 5 آلاف شخص

قال وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، إن عدد المفقودين من جرّاء الفيضانات تخطى 5000 شخص، وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة وحدها إلى أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين.
ووصف الوضع بالكارثي وغير المسبوق، حيث اختفت أحياء سكنية بأكملها بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، وأكدت هيئة السلامة المدنية في درنة انتشار عشرات الجثث.
وكشف في وقتٍ سابقٍ، العضو في المجلس البلدي لمدينة درنة، أحمد مدورد، أن "قوة الفيضانات تسبّبت، لحد الساعة، في انهيار 3 سدود منتشرة في المدينة، كما أدّت إلى سقوط 3 عمارات أخرى تضم كل واحدة منها 12 طابقاً".
وشدّد مدورد؛ على أن ما تعيشه ليبيا كارثة إنسانية، وأن "الوضع في مدينة درنة مأساوي بشكلٍ كبيرٍ ما لم يسارع المجتمع الدولي في التدخل من أجل إنقاذ القاطنين فيها".
هذا وأعلنت حكومة حمّاد المنافسة للحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، درنة "منطقة منكوبة" الإثنين.
ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضاً أجزاءً من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة، حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلاً على الأقل بأنها "شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة".
وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، ولا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي، حيث تمّ الإعلان عن حظر تجولٍ وإغلاقٍ للمدارس لأيام، كما تمّ نشر فرق الإنقاذ في درنة الواقعة على بُعد نحو 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.