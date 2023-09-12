كارثة إنسانية.. عدد المفقودين في ليبيا جرّاء إعصار دانيال تجاوز الـ 5 آلاف شخص

وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، ولا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي، حيث تمّ الإعلان عن حظر تجولٍ وإغلاقٍ للمدارس لأيام، كما تمّ نشر فرق الإنقاذ في درنة الواقعة على بُعد نحو 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.