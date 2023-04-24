فيديو متداول.. تصاعُد أعمدة دخان قُرب سفارة الكويت بالخرطوم مع تجدد الاشتباكات

وانتهت أمس الأحد الهدنة الإنسانية المعلنة لـ3 أيام في السودان بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، دون إعلان طرفيها تمديدها أو تجديد سريانها.