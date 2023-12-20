بعد ارتفاع عدد الضحايا إلى 131 قتيلًا.. شاهد لحظة وقوع أقوى زلزال بالصين في العقد الأخير
كشف فيديو مروع عن لحظة وقوع أقوى زلزال بالصين خلال العشر سنوات الأخيرة، وتُظهر اللقطات هروب رواد وموظفي أحد المطاعم للنجاة من الاهتزازات العنيفة.
وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، كانت السلطات الصينية قد أكدت مقتل 131 شخصًا على الأقل في الزلزال الذي ضرب شمال البلاد في وقت متأخر يوم الاثنين.
وبثت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" على موقعها، فيديو التقطته كاميرا مراقبة للحظة وقوع الزلزال بمطعم في محافظة قانسو، شمالي الصين؛ حيث أسرع الزبائن وموظفو المطعم بمغادرة المكان، كما يكشف الفيديو حجم الدمار الهائل الذي خلّفه الزلزال.
ولَقِيَ 113 شخصًا على الأقل حتفهم في مقاطعة جيشيشان في قانسو، بينما سجل إقليم تشينغهاي المجاور 18 حالة وفاة.
وارتفع عدد القتلى بعد انتشال 4 ضحايا آخرين للزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر؛ حسب ما ذكرته "شينخوا" اليوم؛ مشيرة إلى إصابة المئات.