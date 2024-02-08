"هولندي" يدخل "جينيس" لبقائه حياً 39 عاماً بعد عملية زراعة قلب أجراها طبيب مصري

وبعدما أصيب بأعراض تشابه الانفلونزا عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، تم تشخيص إصابة جانسين باعتلال عضلة القلب، وهي الحالة التي تؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم في الجسم. وفق الألمانية.