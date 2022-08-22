"ظاهرة لا تحدث إلا بهذا البلد".. أسعار وأجور ثابتة ولا إنفاق للرفاهية!

ثراء فاحش تبعته موجة إفلاسات كبيرة

ويشرح "الشعار" أن "الولايات المتحدة الأمريكية دعت أوروبا واليابان في العام 1985 إلى عقد اتفاقية تم من خلالها تخفيض سعر الدولار الذي ارتفع بشكل كبير وأضعف قدرة البضائع الأمريكية على المنافسة؛ وذلك نتيجة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وفي هذا الوقت كان سعر الين الياباني 260 مقابل الدولار لترتفع قيمته فجأة ويصبح 180 مقابل الدولار ما أشعر اليابانيين بالثراء حيث توجهوا لشراء العقارات والأصول داخل اليابان وخارجها وبشكل جنوني من خلال الاستدانة من المصارف، لكن هذه العملية لم تستمر طويلاً إذ أصبحت المصارف مثقلة بالديون لتنفجر الفقاعة في بداية تسعينيات القرن الماضي، ما عرَّضَ الكثير من الشركات وآلاف الناس للإفلاس".