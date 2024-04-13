بعد مصرع وإصابة 11 شخصًا بحادث مروع في تركيا.. شاهد العشرات عالقين داخل عربات تلفريك

لا يزال 43 شخصًا عالقين، صباح السبت، داخل عربات تلفريك في أنطاليا جنوب تركيا، بعدما سقط أحد الأبراج وتسبّب في مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.
وأدّى الحادث الذي وقع قرابة الساعة السادسة مساء الجمعة فوق أحد جبال أنطاليا، إلى إصابة 10 أشخاص؛ بحسب وزير الصحة التركي فخر الدين كوكا.
وحسب "سكاي نيوز عربية": تحطّمت إحدى مقصورات تلفريك ساريسو-تونكتيبي، وسقطت في منطقة صخرية إثر انهيار البرج.
وأعلنت هيئة إدارة الكوارث العامة التركية "أفاد"، صباح السبت، عن إجلاء 128 راكبًا كانوا موزّعين على 16 مقصورة منذ مساء الجمعة، بينما لا يزال 43 راكبًا ينتظرون إنقاذهم.
وأُرسلت إلى الموقع سبع مروحيات، وأكثر من 500 عنصر إنقاذ؛ بحسب السلطات.
وأعلن وزير العدل التركي عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادثة.