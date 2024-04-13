بعد مصرع وإصابة 11 شخصًا بحادث مروع في تركيا.. شاهد العشرات عالقين داخل عربات تلفريك

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث العامة التركية "أفاد"، صباح السبت، عن إجلاء 128 راكبًا كانوا موزّعين على 16 مقصورة منذ مساء الجمعة، بينما لا يزال 43 راكبًا ينتظرون إنقاذهم.