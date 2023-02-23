لا هوية إماراتية لمواطني مجلس التعاون برسم فقط.. بيان رسمي يحذّر من التضليل

وأهابت الهيئة بالجمهور والمتعاملين، استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وأوضحت: "تهيب الهيئة بالمتعاملين الكرام، توخي الحذر من الإعلانات المضللة، وتؤكد أن الإدراج في أنظمة السجل السكاني للحصول على بطاقة الهوية الإماراتية؛ يستدعي استيفاء المتطلبات الخاضعة للاشتراطات والضوابط؛ وفقًا للقرارات المنظمة والتي لم يطرأ عليها أية تغييرات".