يطلقون عليه "الحنش".. شاهد كيف سيطر صعيدي مصري على حيتَيْ كوبرا

كشف فيديو طريف عن تمكن رجل صعيدي من جنوب مصر يدعى "الحاج رمضان" من السيطرة على حيتي كوبرا، والتي يطلقون عليها "الحنش"، وذلك في قرية غرب بني بكر بمحافظة أسيوط.
وفي الفيديو الذي تم بثه على موقع "يوتيوب"، يظهر الحاج رمضان وهو مسيطر على الحيتين، ويحمي نفسه من لدغاتهما بالجلباب الفضفاض من الصوف، كما يحرص على ارتداء حذاء، بينما تجمّع حوله بعض أهالي القرية يشاهدون الحيتين، ويلتقطون الفيديوهات.
ويبدو من الحوار أن شخصًا استدعى صائد الحيات الحاج رمضان بعدما وجد حية في جحر تحت نخلة تمر، وقد تمكن الحاج رمضان من اصطياد حيتين إحداهما ذكر والأخرى أنثى حسب تعريفه.
ويستخدم الحاج رمضان عصا غليظة في السيطرة على الحيتين، كما ظهر وهو يقوم بالتكبير على الحية، التي تهدأ وتتمدد على الأرض، وسمح لأحد الأهالي بالإمساك بالكوبرا من ذيلها، ورفعها.
وفي النهاية وضع الحاج رمضان الحيتين في جراب أو "كيس قماش"، بمساعدة ابنه سعيد، ورحل بهما، وسط ضحكات وفرح الأهالي وصاحب الحقل الذي تنفس الصعداء وقد تخلص منهما.