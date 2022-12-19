يطلقون عليه "الحنش".. شاهد كيف سيطر صعيدي مصري على حيتَيْ كوبرا

وفي الفيديو الذي تم بثه على موقع "يوتيوب"، يظهر الحاج رمضان وهو مسيطر على الحيتين، ويحمي نفسه من لدغاتهما بالجلباب الفضفاض من الصوف، كما يحرص على ارتداء حذاء، بينما تجمّع حوله بعض أهالي القرية يشاهدون الحيتين، ويلتقطون الفيديوهات.