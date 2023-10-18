مع ضرب "إسرائيل" لمستشفى غزة.. ماذا يقول القانون الدولي؟

وأكدت "الرفاعي" أن المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين تنص على أن "المدنيين لا يجوز أن يكونوا هدفًا للهجوم، وأن أعمال العنف أو التهديد بها التي يكون غرضها الأساسي نشر الرعب بين السكان المدنيين، محظورة".