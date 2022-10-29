شاهد "الشمس وهي تبتسم.. صورة التقطتها "ناسا"

ونشرت الوكالة الصورة يوم الأربعاء على تويتر، وكتبت: "اليوم، التقط مرصد ديناميكا الشمس التابع لناسا، الشمس "مبتسمة"، وتُعرف هذه البقع الداكنة على الشمس، التي شوهدت في الضوء فوق البنفسجي، باسم الثقوب الإكليلية؛ وهي المناطق التي تتدفّق فيها الرياح الشمسية السريعة في الفضاء".