متجهة نحو دبي.. اعتراض سيارات فاخرة مسروقة من كندا في ميناء بالمغرب

وأكدت الشرطة الكندية، في بيان صحفي، أن سرقة السيارات الفاخرة تتم عبر إعادة برمجتها تقنيًّا من طرف أفراد هذه العصابات؛ مما يسمح بتشغيلها باستخدام مفاتيح جديدة، ثم يتم نقلها من ميناء مونتريال إلى الخارج؛ وفقًا لموقع "كندا نيوز24".