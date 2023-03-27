متجهة نحو دبي.. اعتراض سيارات فاخرة مسروقة من كندا في ميناء بالمغرب

تَمكنت الشرطة الكندية -بالتنسيق مع نظيرتها المغربية- من اعتراض أسطول من السيارات الفاخرة المسروقة من كندا، في أحد الموانئ المغربية، خلال عملية نقلها على متن عبّارة صوب دبي بالإمارات؛ بحسب وسائل إعلام كندية.
وحسب موقع "الحرة"، كشف مصدر من السلطات المغربية لموقع "هسبريس" الإخباري، أن العملية جرت بميناء طنجة المتوسط، شمال البلاد، وأسفرت عن توقيف سيارتين اثنتين فقط؛ بينما استكملت بقية الشحنة مسارها صوب ميناء جبل علي بالإمارات.
وقالت وسائل إعلام كندية: إن التحقيق ما زال مستمرًّا في هذه القضية؛ للتأكد من ارتباط العملية بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، جرى تفكيكها قبل أيام.
ونهاية الأسبوع الماضي، تحدثت وسائل إعلام كندية ومغربية، عن إيقاف شحنة تضم 24 سيارة بقيمة إجمالية بلغت حوالى 2.1 مليون دولار، من بينها سيارة من نوع "رولز رويس" تُقَدّر قيمتها بـ500 ألف دولار، بميناء مغربي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه أكبر عملية ضبط للمغرب على الإطلاق لمركبات كندية مسروقة؛ مبرزة أن ذلك تم بعد تحقيقات انطلقت في القضية، منذ شهر فبراير الماضي.
وبعد انتهاء العملية، تم شحن السيارات المسروقة من المغرب صوب كندا؛ بحسب المصادر ذاتها.
وأكدت الشرطة الكندية، في بيان صحفي، أن سرقة السيارات الفاخرة تتم عبر إعادة برمجتها تقنيًّا من طرف أفراد هذه العصابات؛ مما يسمح بتشغيلها باستخدام مفاتيح جديدة، ثم يتم نقلها من ميناء مونتريال إلى الخارج؛ وفقًا لموقع "كندا نيوز24".