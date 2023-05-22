الفلبين.. حريق هائل يدمّر مبنى البريد التاريخي في مانيلا "فيديو"

تسبَّب حريق هائل في تدمير مبنى البريد التاريخي في العاصمة الفيليبينية مانيلا أمس الأحد.
وحاول أكثر من 80 مركبة إطفاء السيطرة على النيران وفقما أفاد المكتب الفلبيني للحماية من الحرائق.
وارتفع دخان أسود كثيف مئات الأمتار في السماء، بينما أتت النيران على مكتب البريد المركزي في مانيلا (شمال).
احتاج عناصر الإطفاء، وفق "سكاي نيوز عربية"، إلى أكثر من 7 ساعات للسيطرة على الحريق.
وقال مدير مكتب البريد الفلبيني لويس كارلوس، إنّ "المبنى احترق بالكامل من الطبقة السفلية إلى طبقته الخامسة".
وأوضح أن التحقيقات جارية لمعرفة السبب الكامن وراء الحريق.
كان هذا المبنى الذي شُيّد في عام 1926، يُعد من "أكبر المباني" في مانيلا، على ما ذُكر في موقعه الإلكتروني.
ودُمّر خلال الحرب العالمية الثانية عندما استعادت القوات الأمريكية السيطرة على مانيلا من القوات اليابانية، قبل إعادة بنائه في عام 1946.