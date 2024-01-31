نكبة وراء الأخرى.. بالصور: نزوح فلسطيني جديد نحو رفح

الصور التي التقطتها وكالات الأنباء ومنصات الصور تصف المشهد بصدق، فالوجوه واجمة وحزينة، والكآبة تسيطر على المشهد، فلا أحد يعرف كيف ستنتهي هذه الحرب، ولا أحد يجيبهم إلى أين يذهبون والقصف فوق رؤوسهم، وآليات الاحتلال تحيط بهم من كل جانب، وفوهات المدافع موجهة إلى صدورهم.