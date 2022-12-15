"احتيال رومانسي بمليارات".. قلوب 31 امرأة تتعلق بجنود أمريكيين وهميين!

ذكرت سلطات شرطية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنه تم إلقاء القبض على ما مجموعه 12 أجنبيًا؛ بتهمة الاحتيال على ضحايا من النساء في مخططات رومانسية على الإنترنت.