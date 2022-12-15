"احتيال رومانسي بمليارات".. قلوب 31 امرأة تتعلق بجنود أمريكيين وهميين!

ذكرت سلطات شرطية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنه تم إلقاء القبض على ما مجموعه 12 أجنبيًا؛ بتهمة الاحتيال على ضحايا من النساء في مخططات رومانسية على الإنترنت.
المشتبه بهم متهمون بارتكاب احتيال عبر الهاتف بقيمة 3.7 مليار وون (2.8 مليون دولار أمريكي) إجمالًا ضد 31 ضحية بين نوفمبر من العام الماضي وأكتوبر، وفقًا لوكالة شرطة العاصمة سيول (SMPA).
وأضافت أن المشتبه بهم تبنّوا هويات مزيفة مختلفة على الإنترنت لكسب ثقة الضحايا وإقامة علاقة معهم عبر الإنترنت في نهاية المطاف، وفق وكالة "يونهاب" للأنباء.
وفي إحدى المرات، زُعم أن المحتالين تظاهروا بأنهم أطباء أو جنود أمريكيون أرسلوا إلى أوكرانيا؛ وذلك لاستجداء عطف الضحايا، ومعظمهم من النساء في منتصف العمر، على حد قول الضباط.
وبحسب ما زُعم، فإنه بمجرد أن يتقرب المشتبه بهم من النساء، تتعلق قلوب النساء بقصصهم حول أوكرانيا والحرب في العراق والدردشة معهم، حسب ما قالت الشرطة.
وأضافت أن المشتبه بهم جزء من حلقة احتيال مقرها دول إفريقية من بينها نيجيريا ومالي.