إحصاءات عالمية.. عدد سكان الأرض يتخطى 8 مليارات نسمة نهاية العام

يواصل النمو في التعداد السكاني حول العالم، التزايد ولكن بوتيرة أبطأ؛ وفقًا لتقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للسكان الموافق اليوم الاثنين.
وأظهر التقرير تراجع معدل نمو السكان عالميًّا في عام 2020 إلى أقل من 1% سنويًّا للمرة الأولى منذ عام 1950".
وعلى الرغم من الاختلافات الإقليمية -وفق الألمانية- فإن جون ويلموث مدير شعبة السكان بالأمم المتحدة، يرى فرصًا في هذا التطور بالنسبة للدول النامية؛ فعلاوة على محاربة الفقر والجوع، يمكن أن يكون هناك فوائد في التعليم لأن انخفاض عدد الأطفال يعني اهتمامًا أكثر لكل طفل.
وقال ويلموث: "عندما ينخفض متوسط حجم الأسرة، فإنه يصبح ممكنًا لكل من الأسر والمجتمعات استثمار المزيد في كل طفل ورفع جودة التعليم وتطوير رأس المال البشري للسكان".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في نفس الوقت؛ فإن انخفاض معدلات المواليد؛ يعني تزايد شيخوخة السكان بشكل عام ووجود نسبة أكبر من الناس في سن يحتاجون فيها إلى المساعدة. وسيتأثر هذا أيضًا بزيادة متوسط العمر المتوقع من 72.8 سنة في عام 2019 إلى 77.2 سنة في عام 2050.
وسوف تنزلق المزيد والمزيد من الدول ذات الدخل المرتفع إلى توجهات نمو سكاني سلبية، كما يحدث في اليابان بالفعل حاليًا. وللحفاظ على معدل نمو مستقر، ستحتاج دول مثل ألمانيا إلى الاعتماد على الهجرة.
وعلى الرغم من التباطؤ في النمو، تتوقع الأمم المتحدة أن يتجاوز عدد سكان العالم حاجز الـ8 مليار نسمة قبل نهاية العام، ربما في 15 نوفمبر تقريبًا.
ويتوقع الباحثون أنه بحلول عام 2030 سوف يبلغ عدد سكان العالم 8.5 مليارات نسمة، ثم بعد ذلك ستكون الذروة بحوالى 10.4 مليارات نسمة عام 2080. ومن المتوقع أن تستقر الأعداد عند ذلك المستوى حتى عام 2100.