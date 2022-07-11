إحصاءات عالمية.. عدد سكان الأرض يتخطى 8 مليارات نسمة نهاية العام

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في نفس الوقت؛ فإن انخفاض معدلات المواليد؛ يعني تزايد شيخوخة السكان بشكل عام ووجود نسبة أكبر من الناس في سن يحتاجون فيها إلى المساعدة. وسيتأثر هذا أيضًا بزيادة متوسط العمر المتوقع من 72.8 سنة في عام 2019 إلى 77.2 سنة في عام 2050.