سوريا.. وفاة لاعب دولي سابق وابنه في انهيار بيته عقب الزلزال

توفي اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار، عن 45 عامًا؛ إثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية؛ نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد فجر الاثنين؛ حسب ما أعلنه الاتحاد السوري لكرة القدم.
وكتب الاتحاد السوري في حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سورية الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".
ووفق "الفرنسية" شَغَل جوخدار مركز الهجوم مع نادي الوثبة، ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين حتى انتهاء مسيرته في 2008.
ودافع اللاعب عن ألوان منتخب سوريا بين 1995 و1997، وشارك معه في كأس آسيا 1996، ودرب نادي السلام زغرتا اللبناني العام الماضي.
وقالت إدارة نادي الوثبة، الذي كان لاعبَها السابق وحمل ألوانها في فترتين: "ننعي إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج الدين، اللذيْن وافتهما المنية فجر اليوم على إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا، وتتقدم بأحر العزاء لأسرة الفقيدين".