سوريا.. وفاة لاعب دولي سابق وابنه في انهيار بيته عقب الزلزال

وقالت إدارة نادي الوثبة، الذي كان لاعبَها السابق وحمل ألوانها في فترتين: "ننعي إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج الدين، اللذيْن وافتهما المنية فجر اليوم على إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا، وتتقدم بأحر العزاء لأسرة الفقيدين".