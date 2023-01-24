إضراب المسعفين يستعر في بريطانيا.. والحكومة ترد بـ"عصا سحرية"!

واصل نحو 2000 من العاملين في قطاع الإسعاف بإنجلترا إضرابهم، اليوم الثلاثاء، ولا تبدو في الأفق أي إشارة على التوصل لتسوية بشأن الخلاف المرير حول أجور العاملين لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد.