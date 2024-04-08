بعد 3 دقائق فقط.. شاهد قصة الانسحاب السريع لفنربخشه في السوبر التركي؟

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس فنربخشه، علي كوك، قوله خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة التي أقيمت على بعد أكثر من ألف كيلومتر من إسطنبول، وتحديداً في مدينة سانليورفا التي ضربها زلزال مدمّر عام 2023: "حان الوقت لإعادة ضبط كرة القدم التركية".