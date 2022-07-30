شاهد.. سقوط شاشة عملاقة على فرقة في حفل موسيقي بهونغ كونغ

وأصيب اثنان على الأقل من الراقصين، ولم يصب أي من أعضاء ميرور الاثني عشر بأذى في الحادث الذي وقع في ملعب هونغ كونغ بجوار ميناء فيكتوريا. وأمرت حكومة المدينة الفرقة، التي كانت تعتزم تقديم 12 عرضًا في المكان، بتأجيل عروضها القادمة.