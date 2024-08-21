شاهد.. "مقص ضائع" يُلغي ويؤجل عشرات الرحلات الجوية في مطار باليابان

وقد أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة الاستجابة للبلاغ عن اختفاء المقص؛ مؤكدين ثقتهم بأنظمة الطيران في اليابان، وحرصها على الركاب، رغم أن التعطيل الذي حدث في سير الرحلات؛ تسبب في تأخر الكثيرين عن الوصول إلى وجهاتهم بعد انتهاء مهرجان "أوبون".