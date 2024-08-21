شاهد.. "مقص ضائع" يُلغي ويؤجل عشرات الرحلات الجوية في مطار باليابان
تَسبب بلاغ عن "مقص ضائع" في إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية من مطار "نيو شيتوسي" باليابان.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، شَهِدَ مطار "نيو شيتوسي" بجزيرة هوكايدو اليابانية ازدحامًا شديدًا للمسافرين وتكدسًا للأمتعة، يوم السبت الماضي؛ إثر إلغاء 36 رحلة جوية، وتأجيل 201 رحلة أخرى، بعد الإبلاغ عن اختفاء مقص في متجر قرب بوابات الصعود للطائرات.
وقد أعادت سلطات المطار إجراءات التفتيش لكل الركاب؛ لتعلن لاحقًا أنها عثرت على المقص في المتجر نفسه؛ ولكن بعد حوالى 24 ساعة من اختفائه.
وقد أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة الاستجابة للبلاغ عن اختفاء المقص؛ مؤكدين ثقتهم بأنظمة الطيران في اليابان، وحرصها على الركاب، رغم أن التعطيل الذي حدث في سير الرحلات؛ تسبب في تأخر الكثيرين عن الوصول إلى وجهاتهم بعد انتهاء مهرجان "أوبون".
وحسب الصحيفة، فإن هذه هي المرة الثالثة منذ بداية شهر أغسطس، التي تلغى فيها رحلات جوية، إضافة إلى توقف شبكات المترو والقطارات، بسبب إعصاريْ "أمبيل" و"ماريا" اللذيْن ضربا البلاد.