بسبب "البق الفرنسي".. المغرب يفعّل نظام اليقظة الصحية

فرضت إدارة ميناء طنجة المتوسط شمالي المغرب، أمس الاثنين، إجراءات صارمة للتحقق من اليقظة الصحية والبيئية، بعد اكتشاف شبهة وجود حشرات "البق" على متن باخرة للمسافرين قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي.