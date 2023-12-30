"جنين في دماغ طفل" و"ثعبان في رأس امرأة".. 6 حالات غريبة قادتها 2023 إلينا

تمت خياطة بطن رجل يبلغ من العمر 22 عامًا من نيبال، بعد تعرضه للطعن بسكين، ولكن في اليوم التالي عَلِمَ أن السكين الذي يبلغ طوله نصف قدم تقريبًا لا يزال في بطنه.