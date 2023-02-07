رعب "المدمّر" يُثير مخاوف تأجيج "زلزال إسطنبول".. ومختص يجلي الصورة

عقب الزلزال المدمّر الذي شهدته مدينة قهرمان مرعش، فجر أمس الإثنين، التي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، تجدّد الحديث عن زلزال إسطنبول المرتقب.
الهزة الأرضية العنيفة التي شهدتها تركيا، صباح أمس الإثنين، أثارت تساؤلات حول ما إن كانت قادرة على تأجيج زلزال إسطنبول.
وقال رئيس قسم هندسة الإنشاء بجامعة أيضن بإسطنبول، زكي جوندوز، إن قهرمان مرعش وإسطنبول تقعان على صدعين مختلفين، وهو ما يجعل تأجيج الهزة الأرضية لزلزال إسطنبول المرتقب أمراً غير ممكن.
وأضاف "جوندوز"، أن تركيا تضم صدعين ألا وهما صدع شمال الأناضول، وصدع شرق الأناضول، وأن الهزة الأرضية الأخيرة وقعت على صدع شرق الأناضول، وفق "روسيا اليوم".
وتابع قائلاً: "هذا الصدع يشهد هزات أرضية بفترات محددة. هناك شق بطول 180 كيلومتراً على هذا الصدع؛ ما أسفر عن تفريغ للطاقة المحبوسة، وسيحدث تراكم للطاقة بطرفَي الصدع خلال الفترات المقبلة".
وفجر أمس الإثنين، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.
وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا 2921 قتيلاً و15834 جريحاً، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد".