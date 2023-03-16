ليعلمه أضرار اللعب بالجوال والسهر لوقت طويل.. شاهد ما فعله صيني بطفله

ونقل "روسيا اليوم" عن وسائل التواصل الاجتماعي بالصين، أنه في البداية أحب الولد الفكرة، ولكنه عندما أراد التوقف عن اللعب أرغمه والده على متابعة اللعب، واستمر الأمر لـ 17 ساعة متواصلة، وكلّما غلب الولد النعاس أيقظه والده وأرغمه على الاستمرار، كما قام الأب بتوثيق الأمر عبر مقطع فيديو.