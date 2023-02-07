فيديو لا يُصَدَّق من زلزال تركيا.. ومشهد ميلاد تحت أنقاض سوريا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدًا مؤثرًا لعملية إنقاذ طفل، وُلد تحت أنقاض مبنى تَهدم جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين، إلى جانب مشهد لا يصدق من تركيا.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال يعملون على إنقاذ عالقين في مبنى، ليقوم أحدهم بسحب طفل مولود حديثًا من تحت الركام.