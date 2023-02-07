فيديو لا يُصَدَّق من زلزال تركيا.. ومشهد ميلاد تحت أنقاض سوريا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدًا مؤثرًا لعملية إنقاذ طفل، وُلد تحت أنقاض مبنى تَهدم جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين، إلى جانب مشهد لا يصدق من تركيا.
ويظهر في الفيديو الذي تداوله كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال يعملون على إنقاذ عالقين في مبنى، ليقوم أحدهم بسحب طفل مولود حديثًا من تحت الركام.
ووفق التعليقات الواردة على الفيديو؛ فقد صُوّر في إحدى مناطق ريف حلب التي تضررت بشدة من الزلزال الذي ضرب كلًّا من سوريا وتركيا، الاثنين، وبلغت قوته 7.8 درجات على مقياس "ريختر".
ولم يوضح الفيديو مصير والدة الطفل؛ إلا أن عددًا من التعليقات قالت إنها توفيت بعد الولادة مباشرة، حسب "سكاي نيوز عربية".
كما كشف فيديو آخر من تركيا لحظة لا تصدق لسقوط مبنى سكني ضخم جراء الزلزال.
في سوريا، قُتل ما لا يقل عن 1444 وأصيب نحو 3500؛ وفقًا لأرقام حكومة دمشق ورجال الإنقاذ في المنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في أحدث بيان لها إن نحو 8 آلاف شخص أُنقذوا من 4758 مبنى مدمَّرًا في الهزات الأرضية المسجلة في اليوم السابق.
وأضاف رئيس الإدارة يونس سيزر أن 2921 شخصًا لقوا حتفهم في تركيا؛ حيث يستمر وقوع الهزات الارتدادية.