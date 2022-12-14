جدلٌ وتحقيقات فيما حدث.. فيديو وفاة لاعب مصري في مباراة لكرة القدم

وتابع: "وزارة الرياضة حتى اللحظة لم تتلقَّ أية تقارير طبية عن أسباب وفاة اللاعب؛ لكن تقارير إعلامية قالت إنه ابتلع لسانه"؛ موضحًا أنه حسب مقاطع الفيديو المنتشرة، فإن "اللاعب لحظة سقوطه لم يكن قريبًا من الكرة، ولم يتعرض لأي احتكاك من زملائه؛ لكن التحقيقات ستكشف كل شيء".