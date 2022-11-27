مدير مصرف إيراني خدم امرأة غير محجبة فجرّدته السلطات من منصبه

أقيل مدير مصرف إيراني من منصبه؛ لخدمته امرأة لم تضع الحجاب الإلزامي في البلاد التي تشهد احتجاجات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأحد).
وبيّن نائب محافظ البنك المركزي أحمد حاجي زادة، أن "مدير أحد المصارف في محافظة قم الذي قدم خدمات مصرفية الخميس لامرأة غير محجبة، تمت إقالته من منصبه بأمر من المحافظ".
وأضاف "زادة" أن "تنفيذ القانون المتعلق بارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية من مسؤولية مديرها، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن وكالة "مهر" الإيرانية.
من جهتها، ذكرت "مهر" أن "فيديو هذه المرأة غير المحجبة أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي".