تعرَّف على أكثر 5 أندية جنياً للأموال من "فيفا" بفضل المونديال

وساعد رودري وإيمريك لابورت إسبانيا في التأهل إلى دور الستة عشر، لكنهما لم يتمكنا من المضي قدماً في المنافسات، كذلك لعب كيفن دي بروين لبلجيكا، التي ودعت البطولة من دور المجموعات، كما فشلت ألمانيا بقيادة إيلكاي غوندوغان في التأهل لدور الـ16.