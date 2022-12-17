تعرَّف على أكثر 5 أندية جنياً للأموال من "فيفا" بفضل المونديال

استفادت أندية كثيرة من قرار "فيفا" بحصول الفرق التي يشارك لاعبوها في كأس العالم على مبالغ مالية، وفقاً لعدد الأيام التي يواصل فيها هؤلاء النجوم المنافسة في المونديال.
وشهدت مباريات كأس العالم 2022 منافسة قوية بفضل تقديم اللاعبين المشاركين في مونديال قطر أداءً مميزاً أسهم في استفادة بلدانهم وأنديتهم مالياً من هذه المشاركة.
ورصد تقرير لموقع "sportskeeda" أكثر الأندية حصولاً على مبالغ مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب مشاركة لاعبيها في منافسات مونديال قطر 2022، وفق "سكاي نيوز عربية".
حصل مانشستر سيتي الإنجليزي على 4 ملايين دولار من "فيفا" حتى الآن.
ومن بين لاعبي "السيتيزنز" المستمرين في المنافسة بكأس العالم، اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز؛ الذي سجّل في أول مشاركة له بكأس العالم 4 أهداف في 5 مباريات.
وإلى جانب ألفاريز، فقد لعب إيدرسون مورايس مع البرازيل مرة واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة للاعبي منتخب "الأسود الثلاثة" كايل ووكر وجون ستونز.
وتعثرت البرتغال، التي تضم ثلاثي السيتي برناردو سيلفا، وجواو كانسيلو، وروبن دياز، في دور الثمانية.
وساعد رودري وإيمريك لابورت إسبانيا في التأهل إلى دور الستة عشر، لكنهما لم يتمكنا من المضي قدماً في المنافسات، كذلك لعب كيفن دي بروين لبلجيكا، التي ودعت البطولة من دور المجموعات، كما فشلت ألمانيا بقيادة إيلكاي غوندوغان في التأهل لدور الـ16.
كان تشلسي ممثلا بقوة في كأس العالم هذا العام، الأمر الذي جعله يحصل على 2.86 مليون دولار من "فيفا".
وبالنسبة للاعبين الذين أسهموا في حصول "البلوز" على هذا المبلغ، فهم: ماتيو كوفاسيتش وتياغو سيلفا والثلاثي الإنجليزي كونور غالاغر وماسون ماونت ورحيم سترلينغ والأمريكي كريستيان بوليسيتش والألماني كاي هافرتز والسنغالي إدوارد ميندي والمغربي حكيم زياش، الذي ستلعب بلاده أمام كرواتيا اليوم السبت؛ لتحديد الفائز بالمركز الثالث بالمونديال.
جمع "الشياطين الحمر" 2.6 مليون دولار من مشاركة لاعبيه في كأس العالم، أمثال: هاري ماغواير (إنجلترا) ورفائيل فاران (فرنسا) وأليساندرو مارتينيز (الأرجنتين) وكاسيميرو وأنتوني (البرازيل) وبرونو فرنانديز وديوغو دالوت (البرتغال).
يمتلك "توتنهام هوتسبير" مجموعة من اللاعبين الذين مثّلوا بلدانهم في كأس العالم، حيث قاد هوغو لوريس منتخب فرنسا إلى نهائي البطولة ليلاقي الأرجنتيني كريستيان روميرو.
وتمكن النادي الإنجليزي من الحصول على 2.4 مليون دولار بفضل مشاركة لاعبين آخرين إلى جانب لوريس وروميرو، وهم إيفان بيريسيتش (كرواتيا)، هاري كين وإريك داير (إنجلترا)، ريتشارليسون (البرازيل)، سون هيونغ مين (كوريا الجنوبية).
ورغم فشل مصر واسكتلندا في التأهل لنهائيات كأس العالم، وبالتالي خسارة مشاركة محمد صلاح وأندرو روبرتسون، فقد جنى ليفربول من المونديال 1.8 مليون دولار.
ويعود الفضل في حصول "الريدز" على هذا المبلغ لمشاركة لاعبيه فيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون وترينت ألكسندر أرنولد وداروين نونيز وأليسون وفابينيو وإبراهيما كوناتي.