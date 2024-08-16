"لا يزال الكوكبُ حاراً بشكلٍ لا يُصدق".. توقعات بأن يكون 2024 العام الأشد حرارة في التاريخ

بعد أن سجّل يوليو الماضي أعلى درجة حرارة عالمية على الإطلاق للشهر الرابع عشر على التوالي، تتوقّع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة أن يكون عام 2024 الأكثر سخونة على الإطلاق أو قريباً جداً من ذلك، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.