من أجل المشاهدات والمال.. كيف تَسبب هذا الفيديو في سجن يوتيوبر أمريكي شهير؟

حُكم بالسجن ستة أشهر على مستخدم يوتيوب أمريكي تَسبب عمدًا في تحطم طائرته لكي يصور نفسه وهو يقفز منها بالمظلة قبل سقوطها، حاصدًا بفضل مقطع الفيديو المثير هذا، عددًا كبيرًا من المشاهدات عبر الإنترنت.