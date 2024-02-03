"3 رصاصات في الظهر جزاء الإحسان".. شاهد جريمة داخل سيارة أجرة هزّت تركيا

وأوضح سائقون من رفاق السائق الضحية، أن 3 سيارات أجرة لم تتوقف للقاتل؛ لأنه كان يرتدي قناعاً طبياً على وجهه، وأن إرجه؛ أقدم على ذلك "خشية عليه من البرد".