"أنفاق الجرذان".. شاهد كيف أنقذت الهند 41 عاملًا بأسلوب محظور

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الحظر، ظلت هذه التقنية متفشية، وفي عام 2018، قُتِل 15 رجلًا بسببها في ميغالايا بعد أن حوصروا لعدة أيام بسبب الفيضانات، وبعد أعمال الإنقاذ التي استمرت نحو شهرين، لم يتسنّ انتشال سوى جثتين.