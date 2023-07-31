بعد 100 عام.. موجات "AM" بأجهزة الراديو تقترب من الزوال

يشار إلى أن إذاعات "AM" شهدت رواجًا كبيرًا بداية من عام 1920م قبل أن تظهر إذاعات "FM" تجاريًّا لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 1945، وتميزت بجودة صوت أفضل وعدم التداخل مع ترددات أخرى، وقلة التشويش؛ مما جعلها تنتشر في أغلب دول العالم في الثمانينيات، واكتسبت شعبية واسعة في الدول العربية في منتصف التسعينيات، وتمكنت الإذاعات من جذب جمهور كبير من المستمعين، وهي تستخدم في العديد من المجالات، بما في ذلك الأخبار المتنوعة والموسيقى والمسابقات والإعلانات.