بعد 100 عام.. موجات "AM" بأجهزة الراديو تقترب من الزوال
اقترب إرسال موجات "AM" الإذاعية من الزوال في جميع دول العالم؛ حيث يفضل المستمعون الاستماع إلى البث عبر إذاعات "FM" والتطبيقات المخصصة للبث الصوتي.
وفي السعودية ودول الخليج، شهدت إذاعات "AM" انخفاضًا كبيرًا في عدد المستمعين، والانتقال إلى إذاعات "FM" وبعض الإذاعات عبر الإنترنت، وهذا الاتجاه مشترك في العديد من الدول الأوروبية بعد شعبية قوية استمرت لأكثر من 100 عام لإذاعات "AM".
أما في الولايات المتحدة وكندا فما زالت إذاعات "AM" تحظى ببعض الشعبية؛ ولكن الجمهور الرئيسي لها هم كبار السن الذين يفضلون متابعة الأخبار الرياضية والأحوال الجوية وأخبار الطرق أثناء أوقات الذروة، ومع ذلك فإنها غير قادرة على جذب الأجيال الشابة، وليس لديها القدرة على الحفاظ على الجمهور الذي يتقدم في السن؛ مما سيؤدي إلى فقدان شعبيتها خلال السنوات العشر القادمة؛ وفقًا لآراء بعض الإعلاميين الأمريكيين.
وتعاني إذاعات "AM" أيضًا من مشكلات التداخل مع أنظمة السيارات الكهربائية؛ مما يجعل السيارات الحديثة ترفض دعمها إلى جانب ذلك بعض أجهزة الراديو الحديثة تتضمن إذاعات "FM" فقط.
وتناول عدد من المسؤولين في الكونجرس الأمريكي خلال الأشهر الماضية قضية إحياء إرسال "AM"، وضرورة دعم هذه الإذاعات، وإلزام شركات السيارات الكهربائية ومصنعي بعض أجهزة الراديو الحديثة بعدم تجاهلها؛ مشيرين إلى أن إرسال "AM" على وشك الموت خلال سنوات قليلة إن لم يجد الدعم الكافي.
يشار إلى أن إذاعات "AM" شهدت رواجًا كبيرًا بداية من عام 1920م قبل أن تظهر إذاعات "FM" تجاريًّا لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 1945، وتميزت بجودة صوت أفضل وعدم التداخل مع ترددات أخرى، وقلة التشويش؛ مما جعلها تنتشر في أغلب دول العالم في الثمانينيات، واكتسبت شعبية واسعة في الدول العربية في منتصف التسعينيات، وتمكنت الإذاعات من جذب جمهور كبير من المستمعين، وهي تستخدم في العديد من المجالات، بما في ذلك الأخبار المتنوعة والموسيقى والمسابقات والإعلانات.