ليلة في العراء ونهار على أطلال.. شاهد لقطات مؤلمة من زلزال المغرب

رصدت كاميرات المراقبة لحظات مرعبة في شوارع وحارات المغرب، في ليلة صعبة للغاية على المملكة وسكانها؛ حيث خلّف الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 632 وفاة، و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.
وفي أحد الفيديوهات ظهرت مجموعة من الرجال والنساء يركضون هلعًا عبر إحدى الحارات الضيّقة، قبل أن يسقط جزء من جدار مدخلها بفعل الزلزال المدمّر؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي.
كما أشار البيان إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة؛ إذ نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقّي الإسعافات اللازمة.
ونشرت صحيفة "الديلي ميل" لقطات مؤلمة لجموع من سكان المدن المنكوبة وهم يقضون ليلتهم في العراء خوفًا من توابع الزلزال.
كما كشفت لقطات أخرى عن طلوع النهار على أطلال منازل تهدّمت تمامًا، بينما وقف أهلها ينظرون في ألم وحسرة.
وشهد المغرب زلزالًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ليل الجمعة، شعر به سكان عدد كبير من مناطق المملكة.