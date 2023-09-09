ليلة في العراء ونهار على أطلال.. شاهد لقطات مؤلمة من زلزال المغرب

رصدت كاميرات المراقبة لحظات مرعبة في شوارع وحارات المغرب، في ليلة صعبة للغاية على المملكة وسكانها؛ حيث خلّف الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 632 وفاة، و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.