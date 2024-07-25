ركل وضرب بقسوة.. غضب واسع بسبب سلوك عنيف من رجل شرطة بريطاني "فيديو"

تأججت حالة من الغضب الواسع في بريطانيا، بعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي لضابط شرطة يُظهر سلوكًا عنيفًا خلال عملية اعتقال في مطار مانشستر.
ويظهر ضابط الشرطة في المقطع وهو يركل رأس رجل ملقى على الأرض في المطار ويضربه بعنف، وسط صيحات من المسافرين الموجودين في المكان.
وتُسمَع في المقطع أصواتُ رجال شرطة آخرين وهم يحذرون المسافرين من الاقتراب، ويطلبون منهم الرجوع إلى الخلف.
وبعد انتشار الفيديو وفق "روسيا اليوم"، تَجمع مئات المتظاهرين خارج مركز شرطة روتشديل. وهتف المتظاهرون "عار عليكم" وأطلقوا الألعاب النارية خارج المحطة؛ حيث تم احتجاز أربعة رجال.
وردًّا على الانتقادات، قال متحدث باسم شرطة مانشستر إن الضباط تعرضوا لـ"هجوم" أثناء محاولتهم اعتقال شخص، بعد شجار وقع في بالمطار يوم الثلاثاء، وأن ثمة خطرًا كان واضحًا أثناء هذا الاعتداء من أخذ أسلحتهم النارية منهم.
ومع ذلك أقرت الشرطة بـ"مخاوف سوء سلوك من الشرطة"، مؤكدة أنه تمت إقالة الضابط من واجباته التشغيلية، وإحالته إلى هيئة مراقبة الشرطة للتحقيق.