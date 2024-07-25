ركل وضرب بقسوة.. غضب واسع بسبب سلوك عنيف من رجل شرطة بريطاني "فيديو"

وردًّا على الانتقادات، قال متحدث باسم شرطة مانشستر إن الضباط تعرضوا لـ"هجوم" أثناء محاولتهم اعتقال شخص، بعد شجار وقع في بالمطار يوم الثلاثاء، وأن ثمة خطرًا كان واضحًا أثناء هذا الاعتداء من أخذ أسلحتهم النارية منهم.