"ابتكرن. ارتفعن".. أفضل الحلول تسطع للمرأة والفتاة في يومهما العالمي للعلوم

تحت شعار "ابتكرن. ابرزن. ارتفعن. تقدمن. صنّ"، يحتفل العالم اليوم "١١ فبراير" باليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.
ووفقًا لموقع الأمم المتحدة: سيصبّ التركيز خلال هذا العام على ما تضطلع به المرأة والفتاة من دور فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة "الأهداف العالمية".
ويهدف هذا اليوم إلى ربط المجتمع الدولي بالمرأة والفتاة في مجال العلوم، وتقوية الروابط بين العلم والسياسة والمجتمع بما يحقق الخطط العامة الموجهة نحو المستقبل.
ويتناول أفضل الممارسات والخطط العامة والحلول التطبيقية لمواجهة التحديات الماثلة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة والفرص المتاحة.
ويشمل اليوم العالمي للمرأة كذلك ولأول مرة، ورش عمل علمية للكفيفات، وجلسة للعلماء الأكفّاء بشأن قضية ”إتاحة العلوم بلغة برايل".