دراسة تكشف قلّة ثقة المستهلكين بالسلع والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ورغم وجود الكثير من الدراسات التي تقول إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفيدًا في مجالات مثل الصحة والطب، فإن نفس التطورات الأخيرة تحذّر مما يمكن أن يؤدّي إليه انتشار الذكاء الاصطناعي من شطب الكثير من الوظائف والغشّ في الامتحانات.