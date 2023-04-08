4 نساء و10 أطفال يصلون كندا من مخيمات يحتجز فيها في سوريا

وصلت أربع كنديات وعشرة أطفال كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها وعائلاتهم في شمال شرق سوريا، إلى كندا، على ما ذكرت مصادر في الشرطة والقضاء، في رابع عملية من هذا النوع تجريها الحكومة الكندية.