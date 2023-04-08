4 نساء و10 أطفال يصلون كندا من مخيمات يحتجز فيها في سوريا

وصلت أربع كنديات وعشرة أطفال كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها وعائلاتهم في شمال شرق سوريا، إلى كندا، على ما ذكرت مصادر في الشرطة والقضاء، في رابع عملية من هذا النوع تجريها الحكومة الكندية.
وأوقفت ثلاث منهن في المطار قبل أن يمثلن أمام القضاء بشأن "التعهد بعدم المساس بالأمن العام في مجال الإرهاب"، بحسب بيان أصدرته الشرطة، وتم الإفراج بشروط عن إحداهن، وتبلغ 38 عاماً.
وقال محاميها، لورانس غرينسبون لوكالة فرانس برس إنه "ليس اتهامًا جنائيًا"، مضيفًا أن المدعي العام يريد "التأكد من أن الشخص يلتزم بالشروط لمدة تصل إلى سنة".
وقالت الشرطة إن الأخريين، أمارة أمجد ودور أحمد، "ستبقيان رهن الاعتقال حتى جلستهما المقبلة المقررة الثلاثاء".
وأوضح غرينسبون، وهو محام مختص بحقوق الإنسان ويمثل العائدات الأربع أن "الأمور تسير على ما يرام" بالنسبة للمرأة الرابعة، فهي لا تواجه اتهامات جنائية ولا طلب تعهد بشأن الإرهاب.
وأضاف المحامي أن "الأطفال العشرة أعيدوا وهم مع عائلاتهم هنا في كندا".
وأعربت وزارة الخارجية الكندية الخميس عن قلقها حيال "صحة وسلامة" الأطفال الكنديين بسبب تدهور الأوضاع في المخيمات.