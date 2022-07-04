6 جثث بـ10 دقائق.. تفاصيل عن هجوم شيكاغو وسلاح الجريمة

بعدما أعلنت الشرطة الأمريكية، الاثنين، مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في طريق أحد مواكب الاحتفال بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في شيكاغو، بولاية إلينوي، أكدت السلطات العثور على بندقية استخدمها المهاجم لتنفيذ الهجوم وفقاً للعربية نت.